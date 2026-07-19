Fabian nimmt neben ihrem Studium Videos für Marken auf. Angefangen hat ihre UGC-Karriere mit Videoideen auf ihren eigenen Instagram- und TikTok-Kanälen. "Dann sind Marken darauf aufmerksam geworden und haben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch für sie Videos zu kreieren." Die Aufträge häuften sich und sie merkte: "Das ist jetzt nicht eine einmalige Sache, sondern ich mache jetzt tatsächlich UGC." Für sie lohnt es sich: "Es ist auch echt eine ganz coole Möglichkeit, das Videomachen relativ schnell zu monetarisieren, ohne irgendwie die Reichweite dafür zu benötigen."