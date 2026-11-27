Wer den Nachwuchs in der Werkstatt ausbildet, drückt demnächst selbst noch einmal die Schulbank: Zwölf Lehrkräfte eines Technikums in der usbekischen Region Khorezm sollen Anfang 2027 für sechs Wochen zur Simson Privaten Akademie (SPA) nach Südthüringen kommen. Bei der Weiterbildung geht es darum, wie sie Fachunterricht und praktische Ausbildung enger miteinander verbinden können. Anschließend sollen Ausbilder der Akademie nach Usbekistan reisen und die Lehrkräfte bei der Umsetzung begleiten.