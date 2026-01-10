USA: Weiteres Video zeigt Momente vor Schüssen in Minneapolis

Der Mann geht weiter um das Auto herum, in den Fenstern und im Lack spiegelt er sich: das Handy in der linken Hand, das Gesicht halb verdeckt. Eine andere Frau, die zunächst nicht im Bild ist, fordert ihn auf, sein Gesicht zu zeigen. Als er beim Nummernschild ankommt, sagt sie: "Ist schon okay, wir wechseln unsere Nummernschilder nicht jeden Morgen, nur damit du es weißt." Dann ist die Frau mit Mütze, Sonnenbrille und orangefarbener Trillerpfeife um den Hals zu sehen, sie hält ebenfalls ein Handy in der Hand. "Es wird dasselbe Nummernschild sein, wenn du später kommst, um mit uns zu sprechen." Und dann: "Ist in Ordnung. US-Bürger. Verdammter ehemaliger Veteran." Auf wen sie sich damit bezieht, ist unklar - im Englischen haben diese Substantive kein Geschlecht, es ist also auch offen, ob sie sich auf einen Mann oder eine Frau bezieht.