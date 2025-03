Todesfall "Dornenvögel"-Star Richard Chamberlain ist tot

Jahrzehntelang galt der 1934 in Los Angeles geborene Chamberlain als TV-Herzensbrecher und Hollywoods "Prinz Charming". Er studierte Kunst, begann sich dann für die Schauspielerei zu interessieren - und bekam in den 1960er Jahren als eines seiner ersten Engagements gleich die Hauptrolle in der Arztserie "Dr. Kildare". Es folgten Rollen unter anderem in der Abenteuer-Serie "Shogun" und schließlich "Die Dornenvögel". In dem TV-Vierteiler spielte er den charismatischen Pater Ralph de Bricassart, der sich gegen alle Konventionen in die Farmerstochter Meggie verliebt. Mehr als 200 Millionen Zuschauer verfolgten die Serie weltweit.