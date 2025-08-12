Handelsstreit US-Regierung setzt neue Zölle auf China-Importe weiter aus

Washington - Die USA setzen ihre erhöhten Zölle auf chinesische Importe weiter aus. Dies gilt nun bis zum 10. November um 00.01 Uhr (Ortszeit Washington), wie aus einem Dekret von US-Präsident Donald Trump hervorgeht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es. "Alle anderen Elemente des Abkommens bleiben unverändert", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Trump sprach von einem Aufschub von 90 Tagen. Unklar war zunächst, wie Peking reagiert.