Millionen Filmfans wurde Keaton bekannt durch ihre Rolle in "Der Stadtneurotiker" aus den 1970er Jahren an der Seite von Woody Allen. Das brachte ihr gleich den legendären Filmpreis Oscar ein und ebnete den Weg für ihre weitere jahrzehntelange Karriere im Filmbusiness. Auch ist vielen ihre Rolle als Ehefrau der Mafia-Familie Corleone im Epos "Der Pate" in Erinnerung. Keaton gehörte zur ersten Riege der Filmwelt in Hollywood.