An der Ostküste sieht es ähnlich aus. "Ich merke es an den Buchungen relativ deutlich und bekomme auch regelmäßig Nachrichten von besorgten Leuten zur Einreise", sagt der Reiseleiter Sanel Huskanovic, Gründer von "Mein Trip nach New York". Gerade erst hatte er seine kleine Tourismus-Firma wieder aus dem Tief der Pandemie hinausgezogen, als deutsche Touristen monatelang nicht in die USA einreisen durften. Nun steht schon wieder die nächste Hürde an, weil viele einfach nicht mehr einreisen wollen.