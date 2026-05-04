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USA Secret Service: Person nahe Weißem Haus angeschossen

Nahe dem Weißen Haus kommt es zu einem Schusswaffenvorfall. Der Secret Service reagiert schnell. Noch ist vieles unklar.

USA: Secret Service: Person nahe Weißem Haus angeschossen
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Nahe dem Weißen Haus ist es zu einem Vorfall gekommen. (Archivbild) Foto: Rahmat Gul/FR172204 AP/dpa

Washington - Bei einem Schusswaffenvorfall in der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington haben Einsatzkräfte nach Angaben des Secret Service einen Menschen angeschossen. Der Zustand der Person sei derzeit unbekannt, teilte die für den Personenschutz ranghoher Politiker zuständige Sicherheitsbehörde mit. Der Vorfall habe sich südlich des Weißen Hauses ereignet. "Bitte meiden Sie den Bereich, da Rettungskräfte im Einsatz sind", hieß es weiter.

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Journalisten aus dem Weißen Haus berichteten, dass sie in das Zimmer gebracht wurden, in dem für gewöhnlich Pressekonferenzen abgehalten werden.