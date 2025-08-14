USA-Russland-Gipfel Alaska-Gipfel: Kann Trump Putin zum Frieden zwingen?

Ein juristisch wirksamer Gebietsverzicht ist jedoch derzeit nicht vorstellbar. Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte meinte, dass Russland nun einmal Teile der Ukraine kontrolliere. Eine völkerrechtliche Anerkennung der Gebiete als russisch, wie es Moskau fordert, gilt aber als ausgeschlossen.

Mit welchen Zielen und Angeboten geht Putin in den Gipfel?

Putin will vor allem die russisch-amerikanischen Beziehungen wieder normalisieren, einschließlich guter wirtschaftlicher Geschäfte für beide Seiten. Dabei ist der Ukraine-Konflikt ein Hindernis - und er hätte gern, dass sich Trump ganz raushält oder es eine Lösung im Sinne Moskaus gibt. Putin erklärte mehrfach, es gehe Russland als größtem Land nicht um neue Gebiete, sondern um die Beseitigung der Grundursachen des Konflikts. Konkret fordert er unter anderem, dass die Ukraine auf einen Nato-Beitritt verzichtet und ihrer russischsprachigen Bevölkerung weitreichende Rechte garantiert.

Einen von der Ukraine und Trump geforderten bedingungslosen und allumfassenden Waffenstillstand lehnt Putin zwar kategorisch ab. Er verlangt dafür etwa ein Ende der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine und einen Stopp der Mobilmachung in dem Land. Er dürfte aber im Gespräch mit Trump einmal mehr konkret eine Waffenruhe für Luftangriffe anbieten. Dies könnte eine Erweiterung der Feuerpause sein, wie sie für Drohnen- und Raketenangriffe auf Energieanlagen im Frühjahr schon einmal angesetzt war.

Eine Waffenruhe für den Luftraum dürfte für Russland von Interesse sein, weil die Ukraine zuletzt systematisch erfolgreiche Schläge gegen ölverarbeitende Betriebe, Treibstoffdepots, Bahnanlagen und Munitionslager geführt hat. Zudem beklagt die russische Luftfahrt große Verluste, weil Flughäfen wegen der Drohnengefahr immer wieder zeitweilig den Betrieb einstellen müssen.

Wie steht es um die direkten Verhandlungen der Russen und Ukrainer über ein Ende des Krieges?

Seit dem Amtsantritt von Trump gibt es erstmals seit 2022 wieder direkte Verhandlungen zwischen Russen und Ukrainern. Unter Vermittlung der Türkei vereinbarten die Kriegsparteien in Istanbul den Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen von Soldaten. Auch die Rückführung ukrainischer Kinder, deren Verschleppung nach Russland Kiew beklagt, soll fortgesetzt werden. Moskau strebt eine Verstetigung des Prozesses an und schlug vor, drei Arbeitsgruppen zu politischen, militärischen und humanitären Fragen zu schaffen.

Wie könnte ein Friedensprozess aus Sicht der Ukraine aussehen?

Präsident Selenskyj hat immer wieder große Friedenskonferenzen mit westlichen Verbündeten organisieren lassen - allerdings ohne Beteiligung der Russen und ohne greifbare Ergebnisse. Er besteht weiterhin auf einer bedingungslosen Waffenruhe, um einen Verhandlungsprozess über den Abzug russischer Truppen zu starten.

Eine Friedensvereinbarung erfordert aus ukrainischer Sicht auch Sicherheitsgarantien vonseiten der westlichen Partner. Dies könnte in Form eines Nato-Beitritts oder durch bilaterale Beistandsabkommen erfolgen - es ist die zentrale Frage für ein Ende des Krieges und die künftige europäische Sicherheitsarchitektur. Zudem erwartet die ukrainische Führung russische Reparationszahlungen für einen Wiederaufbau zerstörter Städte und Dörfer sowie die Verfolgung russischer Kriegsverbrechen. In der jetzigen militärischen Situation der Ukraine gelten diese Vorstellungen aber mehr als unrealistisch.

Wie ist gegenwärtig die Lage an der Front?

Die ukrainischen Truppen stehen an mehreren Frontabschnitten in der Ost- und Südukraine unter massivem Druck. Der Soldatenmangel aufgrund von Problemen bei der Rekrutierung und verbreiteter Fahnenflucht führt immer wieder zu russischen Gebietsgewinnen.

Kurz vor dem Gipfel in den USA ist im ostukrainischen Gebiet Donezk die ukrainische Gruppierung bei den Städten Pokrowsk und Myrnohrad von einer Einkesselung bedroht. Die Situation bei der nordöstlich gelegenen Stadt Kostjantyniwka verschlechtert sich auch zusehends. Sollte die russische Armee einen kürzlichen Frontdurchbruch zwischen Kostjantyniwka und Pokrowsk ausbauen und die knapp 40 Kilometer bis zum Gebiet Charkiw überwinden können, ist der verbliebene Norden der Region Donezk gefährdet. Jahrelang ausgebaute Verteidigungsstellungen um die Städte Slowjansk und Kramatorsk wären aus dem Westen gefährdet - und nicht wie erwartet aus dem Osten. Die Logistik in die verbliebenen Regierungsgebiete wäre unterbrochen.

Im angrenzenden Gebiet Charkiw sind nach ukrainischen Angaben russische Soldaten bereits wieder in der Stadt Kupjansk, die 2022 erst von den Ukrainern zurückerobert wurde. Im südukrainischen Gebiet Saporischschja konnte die russische Seite Kamjanske erobern und näher an die Gebietshauptstadt heranrücken. Aus Mangel an Reserven sind erfolgreiche ukrainische Gegenangriffe relativ unwahrscheinlich.

Wie geht es nach dem Gipfel weiter – ist ein Frieden überhaupt in Sicht?

Nach Kremlangaben ist bereits ein Folgetreffen Trumps mit Putin in Russland vereinbart. Beide Seiten haben auch Fragen der atomaren Rüstung auf ihrer Agenda. Der US-Präsident selbst hat angekündigt, nach dem Gipfel zunächst Selenskyj und die Europäer zu informieren. Ob und wie dann weitere Verhandlungsschritte vereinbart werden für eine Waffenruhe und echte Friedensverbandlungen, ist offen. Trump will, dass sich Putin und Selenskyj treffen - er würde auch dazu kommen, wenn man ihn brauche.