Wenn der New Yorker „Young Republican Club“ zu seiner jährlichen Gala lädt, treten dort regelmäßig Politiker und Vordenker der extremen Rechten auf: der britische Brexit-Betreiber Nigel Farage oder Steve Bannon, ehemals Chefstratege von Donald Trump. Im vorigen Jahr war Trump selbst per Video zugeschaltet. Die Gala am 13. Dezember dieses Jahres, so schreibt die Club-Führung in ihrer diesjährigen Einladung, werde „größer und besser als je zuvor“.