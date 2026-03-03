Merz betont Bündnislinie und "Tag danach"

Merz kam insgesamt auf etwas mehr als drei Minuten Redezeit. Er setzte dabei gezielte Akzente: Der Kanzler betonte die gemeinsame Linie im Umgang mit dem Iran, verwies aber auf die Bedeutung eines "Tages danach" – die Notwendigkeit, bereits jetzt über politische Perspektiven und Sicherheitsstrukturen für die Zeit nach dem Konflikt zu sprechen.