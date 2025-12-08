Los Angeles/New York - Der Medienkonzern Paramount macht dem Streaming-Riesen Netflix Konkurrenz und will den Gesamtkonzern Warner Brothers Discovery für 108,4 Milliarden Dollar (knapp 94 Mrd. Euro) übernehmen. Das teilte Paramount mit.
