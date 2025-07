Sänger von Black Sabbath Heavy-Metal-Ikone Ozzy Osbourne gestorben

Als Sänger von Black Sabbath weltberühmt geworden

Internationalen Ruhm erlangte Osbourne in den 70er Jahren als energiegeladener Frontmann von Black Sabbath. Die einflussreiche Heavy-Metal-Band wurde 1968 in Birmingham gegründet. Dort war Osbourne am 3. Dezember 1948 in einem Arbeiterviertel zur Welt gekommen.