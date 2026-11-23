Santa Clara - Der US-Chipriese Nvidia hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurückgeholt. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Auch solle Huang wieder in den Verwaltungsrat einziehen. Das Gremium habe nach mehreren Gesprächen mit Huang einstimmig für die Wiedereinsetzung gestimmt und sei von dessen Führungsqualifikationen überzeugt. Die Nvidia-Aktie sprang im frühen US-Handel um mehr als 30 Prozent hoch.