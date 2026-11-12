Santa Clara - Nvidia-Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern mit.
USA Nvidia-Chef geht nach Affäre
dpa 12.11.2026 - 14:56 Uhr
Nvidia-Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern mit.
Santa Clara - Nvidia-Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern mit.