Duvall ist einem Millionenpublikum bekannt. Er spielte in dem großen Mafia-Film-Epos "Der Pate" mit. Auch seine Charakterrolle in "Apocalypse Now" zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn man an Duvall denkt. Seit den 1960er Jahren hatte er über 130 Film- und Fernsehauftritte und stand noch in hohem Alter vor der Kamera.