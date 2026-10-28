Miami - Der Verlierer der brasilianischen Präsidentschaftswahl, Flávio Bolsonaro, ist laut US-Medien nach seiner spektakulären Flucht aus Brasilien in den Vereinigten Staaten gelandet. Er stieg mit seiner Ehefrau Fernanda und seinen Töchtern Carolina und Luiza am Flughafen von Miami aus einem Privatflugzeug aus, wie im Fernsehen zu sehen war. Bereits zuvor hatte das US-Außenministerium angekündigt, Bolsonaro und seiner Familie Visa auszustellen und ihnen die Einreise zu ermöglichen, wie ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.