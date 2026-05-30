USA, Israel, jetzt Indien: Regierung auf Achse - So viel kosten Mario Voigts Reisen

Litauen und Finnland

Thüringens Innenminister Georg Maier besuchte im September 2025 ein Bundeswehr-Versorgungsbataillon in Litauen, einen Monat später fuhr er zum Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats nach Straßburg. Die Kosten für die Reisen von Maier bezifferte sein Ministerium mit rund 14.000 Euro. Darin enthalten sein dürfte auch der Beitrag des Innenministeriums an der Israel-Reise. Nicht enthalten sind Kosten für eine Reise nach Finnland vor wenigen Wochen, bei der es vor allem um das Thema Zivilschutz ging.

Italien

Bei den Olympischen Winterspielen im italienischen Cortina räumten Thüringer Sportler acht Medaillen ab - davon dreimal Gold. Voigt reiste im Februar nach Italien, um den Athleten bei diesem zentralen sportlichen Ereignis die Daumen zu drücken. Mit dabei: Sportminister Stefan Gruhner (CDU) und Sport-Staatssekretär David Möller. Kostenpunkt: rund 38.800 Euro. Auch Thüringens Innenminister Maier fuhr nach Cortina - zur "Unterstützung der Thüringer Athleten, besonders der Polizeisportler", wie es aus seinem Ministerium hieß.

Wo geht es als Nächstes hin?

Voigt ist demnächst in Indien unterwegs. Nach Angaben der Staatskanzlei werden die großen Delegationsreisen des Ministerpräsidenten von fünf bis sechs Mitarbeitern der Staatskanzlei begleitet. Zu den veranschlagten Kosten machte die Staatskanzlei keine Angaben. Im November will Voigt die polnische Partnerregion Malopolska besuchen. Dabei werden mit rund 5.000 Euro Kosten gerechnet.

Wirtschaftsministerin Boos-John plant vom 31. Oktober bis 7. November eine Mercosur-Reise - konkret nach Brasilien und nach Argentinien. Die Kosten sind mit 19.500 Euro veranschlagt. Am 1. Mai war ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Uruguay, Brasilien, Paraguay sowie Argentinien in Kraft getreten. Es schafft Handelshemmnisse für ein Gebiet mit mehr als 700 Millionen Menschen ab. Es war im Januar unterzeichnet worden, nachdem mehr als 25 Jahre lang verhandelt worden war.