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USA, Israel, jetzt Indien Regierung auf Achse - So viel kosten Mario Voigts Reisen

Von Stefan Hantzschmann,

Von USA bis Indien: Thüringens Landesregierung reist in entfernte Länder - vor allem, um Wirtschaftskontakte zu knüpfen. Was die Ausflüge kosten und wer dabei ist.

USA, Israel, jetzt Indien: Regierung auf Achse - So viel kosten Mario Voigts Reisen
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Das nächste Reiseziel des Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt ist Indien. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) ist demnächst in Indien unterwegs, um Wirtschaftskontakte zu knüpfen, sein Vorgänger Bodo Ramelow besuchte mehrmals Vietnam und schloss Kooperationen zur Ausbildung vietnamesischer Arbeitskräfte. Wenn Regierungschefs im Ausland unterwegs sind, reist oft ein ganzer Tross mit - etwa Vertreter von Wirtschaft, Politik und Medien. 

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Nicht nur Ministerpräsidenten sind gern auf Achse, auch die Minister der aktuellen Brombeer-Landesregierung reisen öfter. Manchmal schicken sie auch ihre Staatssekretäre. Welche Regionen der Welt die Brombeer-Landesregierung schon besuchte - und wie viel das die Steuerzahler kostet:

USA

Mario Voigts erste größere Reise als Ministerpräsident führte ihn im Mai 2025 in die USA - ein Land, dass der 49-Jährige gut kennt. Einen Großteil seiner Doktorarbeit hat Voigt in den USA erstellt und dort die Interviews dafür geführt. Inzwischen hat die TU Chemnitz seinen Doktortitel aberkannt, Voigt wehrt sich dagegen mit einem Widerspruch. 

Die USA sind der wichtigste Wirtschaftspartner für Thüringen. Voigt war damals der erste deutsche Ministerpräsident, der die USA nach der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten bereiste. "Das war eine bewusste Entscheidung: Während andere zunächst abwarteten, hat Thüringen frühzeitig den direkten Dialog gesucht", erklärte die Staatskanzlei. Auch Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) war dabei. Die Reise kostete nach Angaben der Staatskanzlei rund 76.000 Euro plus rund 15.000 Euro auf Rechnung des Wirtschaftsministeriums, zusammen also mehr als 90.000 Euro. 

Israel

Noch im selben Jahr flog Voigt nach Israel - und besuchte unter anderem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Im Fokus der Reise standen laut Staatskanzlei die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Innovationspartnerschaften sowie der kulturelle Austausch. Die Kosten für die Reise gibt die Staatskanzlei mit rund 34.006 Euro an - plus 1.600 Euro Reisekosten für Wirtschaftsstaatssekretär Mario Suckert. 

Hinzu kommen Kosten für sichere Transfers aufgrund der besonderen Sicherheitslage: Für die Delegation wurden dabei rund 55.022 Euro fällig, für den sicheren Transfer der Presse den Angaben zufolge rund 19.714 Euro. Die Transfers sind demnach mehr als doppelt so teuer gewesen wie die eigentliche Reise. Insgesamt entstanden Kosten in Höhe von mindestens 110.342 Euro. 

Auch aus dem Budget des Innenministeriums dürfte Geld beigesteuert worden sein - Innenminister Georg Maier (SPD) nahm an der Reise ebenfalls teil. Konkret aufgeschlüsselte Angaben machte sein Ministerium aber nicht. 

Vietnam und China

Wirtschaftsstaatssekretär Marcus Malsch (CDU) reiste im Zuge einer Wirtschaftsdelegationsreise im November 2025 nach Vietnam. Der Fokus habe auf der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau gelegen, hieß es aus dem Ministerium. Insgesamt gab es 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Nur wenige Tage zuvor war Wirtschaftsministerin Boos-Joohn zu einer China-Reise mit 39 Teilnehmern aufgebrochen. Zwischendurch reisten Malsch und Boos-John mehrfach nach Brüssel - beispielsweise zum Agrarminister-Treffen im Dezember 2025. Die Kosten der Reisen der beiden beziffert das Wirtschaftsministerium mit rund 33.300 Euro.

Kanada

Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) holte sich auf einer Reise nach Kanada Inspiration zur datengestützten Schulentwicklung. Einige der Ideen aus dem nordamerikanischen Land will er auch in Thüringen übertragen. Die Reise war von der Deutsche Telekom Stiftung und der Wübben Stiftung Bildung initiiert worden. Für Arbeitsgespräche war Tischner auch schon in Estland und in Südtirol. Seine Reisekosten belaufen sich nach Angaben seines Ministeriums auf rund 7.230 Euro.

Litauen und Finnland 

Thüringens Innenminister Georg Maier besuchte im September 2025 ein Bundeswehr-Versorgungsbataillon in Litauen, einen Monat später fuhr er zum Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats nach Straßburg. Die Kosten für die Reisen von Maier bezifferte sein Ministerium mit rund 14.000 Euro. Darin enthalten sein dürfte auch der Beitrag des Innenministeriums an der Israel-Reise. Nicht enthalten sind Kosten für eine Reise nach Finnland vor wenigen Wochen, bei der es vor allem um das Thema Zivilschutz ging.

Italien

Bei den Olympischen Winterspielen im italienischen Cortina räumten Thüringer Sportler acht Medaillen ab - davon dreimal Gold. Voigt reiste im Februar nach Italien, um den Athleten bei diesem zentralen sportlichen Ereignis die Daumen zu drücken. Mit dabei: Sportminister Stefan Gruhner (CDU) und Sport-Staatssekretär David Möller. Kostenpunkt: rund 38.800 Euro. Auch Thüringens Innenminister Maier fuhr nach Cortina - zur "Unterstützung der Thüringer Athleten, besonders der Polizeisportler", wie es aus seinem Ministerium hieß.

Wo geht es als Nächstes hin? 

Voigt ist demnächst in Indien unterwegs. Nach Angaben der Staatskanzlei werden die großen Delegationsreisen des Ministerpräsidenten von fünf bis sechs Mitarbeitern der Staatskanzlei begleitet. Zu den veranschlagten Kosten machte die Staatskanzlei keine Angaben. Im November will Voigt die polnische Partnerregion Malopolska besuchen. Dabei werden mit rund 5.000 Euro Kosten gerechnet.

Wirtschaftsministerin Boos-John plant vom 31. Oktober bis 7. November eine Mercosur-Reise - konkret nach Brasilien und nach Argentinien. Die Kosten sind mit 19.500 Euro veranschlagt. Am 1. Mai war ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Uruguay, Brasilien, Paraguay sowie Argentinien in Kraft getreten. Es schafft Handelshemmnisse für ein Gebiet mit mehr als 700 Millionen Menschen ab. Es war im Januar unterzeichnet worden, nachdem mehr als 25 Jahre lang verhandelt worden war.