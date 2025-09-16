Todesfall: Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot

Aktivist auf und hinter der Leinwand

Zudem war er ein engagierter Umweltaktivist und Naturschützer. Seinen "Weckruf" habe er 1989 erlebt, bei einer Konferenz in Denver, als zwei Wissenschaftler vor der Erderwärmung warnten, sagte Redford 2021 dem "Rolling Stone"-Magazin.

Auch auf der Leinwand oder im Regiestuhl bezog er häufig Position. Als Hauptdarsteller in der Wahl-Satire "Bill McKay - Der Kandidat" wurde er schon 1972 politisch. In dem Drama "Die Unbestechlichen" (1976) verwandelte er sich mit Dustin Hoffman in die "Watergate"-Spürhunde der "Washington Post", die Richard Nixon zu Fall brachten. In seinem wortlastigen Drama "Von Löwen und Lämmern" (2007) thematisierte Redford Kriegslust und Inkompetenz in Washington, unkritischen Journalismus und Fernsehverdummung.

Höchste Ehren

Als Schauspieler lief er in dem Überlebensdrama "All Is Lost" mit 77 Jahren zur Höchstform auf. Er spielt einen Segler, der alleine auf seiner leck geschlagenen Jacht im Ozean treibt. Bei den Dreharbeiten ging er an seine körperlichen Grenzen. Doch die erhoffte Oscar-Nominierung für "All Is Lost" blieb 2014 überraschend aus.

Seine einzige Oscar-Gewinnchance als Schauspieler hatte Redford an der Seite von Paul Newman in der Gaunerkomödie "Der Clou" (1973). Doch die Trophäe ging damals an Jack Lemmon für die Satire "Save the Tiger". In seiner langen Karriere gewann Redford nur einen Goldjungen, 1981 als Regisseur für seinen Debütfilm "Eine ganz normale Familie". Ein Trostpflaster: 2002 ehrte ihn die Filmakademie mit einer Trophäe für sein Lebenswerk.

Mit 81 Jahren stand er dann zusammen mit Jane Fonda im Rampenlicht. Das Filmfest in Venedig verlieh den beiden Leinwandveteranen 2017 den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Dort stellten sie auch das Liebesdrama "Our Souls at Night" vor, in dem sie Nachbarn spielen, die sich langsam annähern. "Ich wollte unbedingt wieder mit Jane arbeiten, bevor ich tot bin", flachste Redford damals vor Reportern.

"Ich würde alles wieder so machen"

Auch zuvor äußerte er sich schon zufrieden über sein Leben. "Ich würde alles wieder so machen, auch die Fehler, die gehören dazu, das ist Teil des Lebensprozesses", sagte der Schauspieler und Regisseur 2013 der Deutschen Presse-Agentur, als er sein neuntes Regiewerk, den Politthriller "The Company You Keep - Die Akte Grant", vorstellte. Er bedauerte also nichts? "Im Beruflichen nichts, vielleicht im Privaten, aber das werde ich Ihnen nicht sagen."