Am Mittag (Ortszeit) veröffentlichte das FBI dann Details zum möglichen Hintergrund des mutmaßlichen Anschlags: Demnach fanden Ermittler in dem Tatfahrzeug eine Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat (IS), die schon mehrere Anschläge mit Fahrzeugen für sich reklamiert hat. In dem Pick-up-Truck seien auch Waffen gefunden worden. Außerdem seien in dem Fahrzeug und in dem Viertel mehrere verdächtige Funde gemacht worden, bei denen es sich um selbstgebaute Sprengsätze handeln könnte. Es werde derzeit geprüft, ob diese wirklich hätten gezündet werden können.