Cupertino - Beim iPhone-Konzern Apple gibt es einen Wechsel an der Spitze. Hardware-Chef John Ternus löst Tim Cook ab, der die Führung des Verwaltungsrates übernimmt, wie Apple mitteilte.
USA Chefwechsel bei Apple
dpa 20.04.2026 - 22:45 Uhr
Beim iPhone-Konzern Apple gibt es einen Wechsel an der Spitze. Hardware-Chef John Ternus löst Tim Cook ab, der die Führung des Verwaltungsrates übernimmt, wie Apple mitteilte.
Cupertino - Beim iPhone-Konzern Apple gibt es einen Wechsel an der Spitze. Hardware-Chef John Ternus löst Tim Cook ab, der die Führung des Verwaltungsrates übernimmt, wie Apple mitteilte.