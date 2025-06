Nachruf Beach-Boys-Legende Brian Wilson gestorben

New York - Mit sonnigen Surf-Songs schrieben die Beach Boys einst Musikgeschichte und begeisterten eine ganze Generation für das kalifornische Lebensgefühl. Mitgründer Brian Wilson wurde als Visionär des Pop gefeiert, viele Songs wurden zu Klassikern: "Fun Fun Fun", "Good Vibrations", "Little Deuce Coupe", "Help Me Rhonda" oder "Surfin' USA".