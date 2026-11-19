Zudem gibt es nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software eine verschärfte Debatte um Risiken der Technologie. OpenAI verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr - unter anderem unter Verweis auf eine aktuell negative Stimmung gegenüber der Technologie. Insbesondere im jüngsten US-Parlamentswahlkampf war deutlich geworden, dass viele Amerikaner den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ablehnen und der Technologie insgesamt misstrauen. Auch vor der Börse standen Demonstranten.

Keine sechs Jahre alt

Anthropic wurde erst vor knapp sechs Jahren gegründet - und zwar von einem Team, das den ChatGPT-Entwickler OpenAI verließ. Die Gründer um die Geschwister Dario und Daniela Amodei waren zu der Einschätzung gekommen, dass OpenAI nicht genug Risiken Künstlicher Intelligenz beachte.

Anthropic richtete sich vor allem auf das Geschäft mit Unternehmen und Behörden aus und überholte nun OpenAI auf dem Weg an die Börse. Der ChatGPT-Entwickler verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr und verwies dabei unter anderem auf eine negative Stimmung gegenüber der Technologie.

Aktionäre und Gemeinwohl

Mitgründerin Daniela Amodei verwies vor dem Handelsstart im TV-Sender CNBC darauf, dass Anthropic ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen sei. "Wir sind tatsächlich rechtlich dazu verpflichtet, die Interessen der Aktionäre mit dem Gemeinwohl in Einklang zu halten", betonte sie. Ihr Bruder, Anthropic-Chef Dario Amodei, hatte sich mehrfach dafür ausgesprochen, die Entwicklung der leistungsstärksten KI-Modelle abzubremsen, um nicht die Kontrolle über die Technologie zu verlieren. Zugleich sorgte ein Manager vor einigen Monaten für Schlagzeilen mit dem Eingeständnis, aus seiner Sicht sei das Risiko real, dass KI die Menschheit auslöschen könnte.

Anthropic ging auch eine Konfrontation mit dem Pentagon ein. Die Firma beharrt darauf, dass ihre KI-Modelle nicht zur Massenüberwachung von Amerikanern sowie in autonomen Waffensystemen genutzt werden dürfen. Das US-Verteidigungsministerium stufte Anthropic daraufhin als Lieferketten-Risiko für die nationale Sicherheit ein. Der Fall geht derzeit durch die Gerichte.