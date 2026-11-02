Washington - Kurz vor den US-Parlamentswahlen stellt ein verblüffender Schulterschluss die oppositionellen Demokraten in den USA vor eine Zerreißprobe. Die demokratische Abgeordnete Haley Stevens sprach sich am Sonntag überraschend für den republikanischen Kandidaten für einen Senatssitz in Michigan, Mike Rogers, aus. Mittlerweile hat die unerwartete Abkehr vom Bewerber der eigenen Partei, dem bekannten linken Demokraten Abdul El-Sayed, auch die US-Hauptstadt Washington erreicht – die Demokraten im Parlament zeigten sich frustriert. Auch US-Präsident Donald Trump schaltete sich ein.