US-Zollpolitik Supreme Court kippt viele Trump-Zölle – Was bedeutet das?

Bereits in ihrem Antrag an das Oberste US-Gericht zu dem Fall machte die US-Regierung klar, was aus ihrer Sicht auf dem Spiel steht. Aufgrund der Zölle unter dem Notstandsgesetz hätten wichtige Handelspartner sowie die EU Rahmenabkommen mit den USA geschlossen. Sie hätten Zollvereinbarungen akzeptiert, die stark zugunsten der USA neu justiert wurden. "Es könnte bei diesem Fall nicht mehr auf dem Spiel stehen", hieß es in dem Antrag an das Gericht. Würde die Zollbefugnis verweigert, brächte das die USA "an den Rand einer wirtschaftlichen Katastrophe".

Wie begründet das Gericht seine Entscheidung?

Das Notstandsgesetz besagt, dass ein Präsident im Krisenfall Dekrete erlassen kann, ohne den Kongress anrufen zu müssen. Trump argumentierte, ein dauerhaftes Ungleichgewicht im internationalen Handel gefährde die nationale Sicherheit und sah den Notstand deshalb als erfüllt an. Die Richter stellten klar, dass das Gesetz den Präsidenten zwar ermächtige, bei nationalen Notlagen den Außenhandel zu regulieren, aber nicht zur Erhebung von Zöllen. Zudem befänden sich die USA nicht mit "allen Ländern der Welt im Krieg", weswegen Trump sich nicht auf Kriegsbefugnisse stützen könne.

Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit von sechs zu drei. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil sechs der insgesamt neun Richterinnen und Richter als konservativ gelten und das Oberste Gericht zuletzt in vielen Fällen zugunsten Trumps entschieden hat.

Was für andere Möglichkeiten hat Trump, Zölle zu verhängen?

In der Regel muss das US-Parlament Zölle genehmigen, aber in der Praxis kann der Präsident unter bestimmten Voraussetzungen eigenständig Zölle verhängen. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte bereits an, dass die Regierung die Zölle mittels anderer gesetzlicher Instrumente praktisch durchsetzen könnte. Über ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974 etwa könnte Trump Zölle auf Importe für bis zu 150 Tage lang erheben. Für einen längeren Zeitraum bräuchte er allerdings die Zustimmung des US-Parlaments.

US-Medien zufolge könnte sich Trump auch auf einen anderen Abschnitt des Gesetzes von 1974 stützen, um Handelsuntersuchungen einzuleiten und im Anschluss als Reaktion auf etwaige unfaire Handelspraktiken Zölle zu verhängen. Zugleich könnte Trump neue Zölle für den Import bestimmter Produkte anstreben, analog zu seinem früheren Vorgehen etwa bei Stahl und Aluminium.

Was bedeutet das Urteil für Importeure?

US-Finanzminister Bessent hatte bereits Anfang September bei NBC News gesagt, dass sich die Regierung einer Anordnung des Obersten Gerichts fügen und Importeuren die Zolleinnahmen erstatten würde. Nach Angaben der Regierung stand damals eine Summe von 750 Milliarden bis einer Billion US-Dollar an Rückzahlungen im Raum.

Wie genau der Erstattungsprozess ablaufen soll, wusste auch der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer zunächst nicht. Im Falle einer Niederlage würde er den Fall an das Finanzministerium weitergeben. In einem weiteren Schritt müsse dann gemeinsam mit dem Gericht geklärt werden, "wie ein Zahlungsplan aussehen könnte und welche Rechte die Beteiligten sowie die Regierung an dem Geld haben", sagte er bei Fox Business.