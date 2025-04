Suhl (dpa/th) - Die Südthüringer Handwerkskammer zeigt sich besorgt angesichts möglicher Gegenmaßnahmen Deutschlands und der EU gegen die von US-Präsident Donald Trump angekündigten drastischen Zölle. "Die Handwerksbetriebe in Südthüringen sind in besonderem Maße durch Importzölle und Konjunkturschwankungen gefährdet", so Hauptgeschäftsführer Alexander Voigt. Vor diesem Hintergrund werbe die Handwerkskammer (HWK) für eine besonnene Reaktion Deutschlands und Europas.