Der Präsident des Verbandes der Thüringer Wirtschaft, Hartmut Koch, äußerte sich ebenfalls besorgt. Die USA seinen ein wichtiger Handelspartner für die gesamte Thüringer Wirtschaft, sagte er in Erfurt. Einige große Thüringer Firmen hätten bereits in den vergangenen Jahren in den USA investiert und produzierten für den Markt dort. Für die vielen kleinen Firmen im Freistaat sei das jedoch keine Option. "Ich glaube nicht, dass viele Thüringer Firmen in die USA abwandern - schon wegen ihrer Größe nicht", sagte Koch.