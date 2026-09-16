US-Wirtschaft US-Notenbank erhöht erstmals seit Juli 2023 wieder Leitzins

Mehrere Indikatoren für Straffung

Seit Dezember 2025 hatte die Fed fünfmal in Folge den Leitzins nicht angerührt und die Spanne bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. Die letzte Erhöhung erfolgte im Juli 2023.

Zuletzt hatten mehrere Indikatoren eine Straffung wahrscheinlicher gemacht. Im August stieg die Beschäftigtenzahl überraschend stark um 162.000 - Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 55.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Im Juli hatte der Arbeitsmarkt noch enttäuscht.

Zudem verharrte die Inflation in den USA im August auf hohem Niveau. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent - so wie auch schon im Juli. Damit liegt die Inflation weiterhin deutlich über dem von der Fed angestrebten Ziel von 2 Prozent, und das schon seit fünf Jahren.

Entscheidung wird Trump nicht gefallen

Derweil dürfte Trump die Entscheidung nicht gefallen. Seit langem fordert Trump von der von Gesetzes wegen unabhängigen Federal Reserve – und entgegen gängiger Expertenmeinungen – niedrigere Leitzinsen. Zuletzt drohte er mit einem Handelsstopp mit bestimmten Ländern, sollte die Fed ihre Geldpolitik nicht lockern.

Wie Trump mit standhaften Personen verfährt, zeigte sich bereits an seinem Umgang mit dem früheren Fed-Chef Jerome Powell und der Fed-Vorständin Lisa Cook. Powell geriet unter Trumps regelmäßigen Beschuss aus Beleidigungen und Rücktrittsforderungen, zudem ermittelte die Bezirksstaatsanwältin und Trump-Vertraute Jeanine Pirro gegen Powell wegen angeblich ausufernder Kosten einer Renovierung.

Cook hingegen wollte Trump feuern lassen. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte Ende Juni allerdings einen Antrag der US-Regierung abgewiesen und damit Cook vorerst weiter im Amt gelassen. Das Gerichtsverfahren rund um ihre Personalie läuft in unterer Instanz weiter. Medien zufolge soll das Weiße Haus allerdings im August einen Brief an die Fed-Gouverneurin geschickt haben, in dem ihre Entlassung "erwogen" werde.