Washington - Volkswirte und Experten haben erleichtert auf die erste Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve seit Sommer 2023 und das entschiedene Handeln von Fed-Chef Kevin Warsh reagiert. "Der heutige Zinsschritt ist nicht nur lediglich ein Zinsschritt, er sichert vielmehr auch die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VPBank. Die Straffung der Geldpolitik sei ein Beweis dafür, "dass der Ausschuss seinen Worten Taten folgen lässt, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen", schrieb Jeff Schulze, Leiter der Anlagestrategie des Franklin Templeton Institute.