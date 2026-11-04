US-Weltstar: Mariah Carey tritt bei den Jazz Open 2027 in Stuttgart auf

Laut Medienberichten handelt es sich um das einzige Deutschlandkonzert der 57-Jährigen im kommenden Jahr. Der Veranstalter war zunächst nicht für eine Bestätigung zu erreichen. Der Vorverkauf für das Konzert startet demnach am Freitag um 10 Uhr. Für andere Konzerte der Jazz Open 2027 gibt es bereits Tickets.