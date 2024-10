Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich erneut abfällig über Migranten geäußert. "Wissen Sie, ein Mörder, das glaube ich, hat es in den Genen", sagte Trump in einem Interview. "Und wir haben im Moment eine Menge schlechter Gene in unserem Land." Die US-Regierung habe Hunderttausende Menschen ins Land gelassen, die kriminell seien.