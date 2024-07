Trump hat Rhetorik nach Attentat nicht verändert

Am 13. Juli hatte ein Schütze auf einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner im US-Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet. Ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere verletzt. Trump wurde am Ohr verwundet. Seine erste öffentliche Rede nach dem Attentat hielt der 78-Jährige wenige Tage später auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Zu Beginn seiner Rede propagierte er kurz Einheit und sagte: "Die Zwietracht und Spaltung in unserer Gesellschaft müssen geheilt werden." Doch nur kurze Zeit später verfiel er wieder in seine aggressive Rhetorik, log und beleidigte politische Gegner.