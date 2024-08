Bedminster/Washington - Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine persönlichen Attacken gegen die demokratische Kontrahentin Kamala Harris verteidigt. "Ich glaube, ich habe ein Recht darauf, sie persönlich zu attackieren", sagte Trump bei einer Pressekonferenz in seinem Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey. "Ich bin sehr wütend auf sie."