US-Wahlkampf: Kamala Harris: Will niemandem die Waffen wegnehmen

Harris warf ihrem Konkurrenten Donald Trump in dem Interview des Senders WPVI-TV außerdem vor, "Hass und Spaltung" zu verbreiten. "In meinem Herzen, in meiner Seele weiß ich, dass die große Mehrheit von uns Amerikanern so viel mehr gemeinsam hat als das, was uns trennt", sagte die Demokratin, die bei der Präsidentenwahl am 5. November gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Trump antritt.