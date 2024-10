US-Wahlkampf Darum braucht Harris im Swing State Georgia schwarze Wähler

Atlanta/Duluth/Lawrenceville - Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl herrscht reges Treiben in einer Bücherei im Norden Atlantas in Georgia - dort kann jetzt schon gewählt werden. Die vorzeitige Stimmabgabe in dem Bundesstaat bricht aktuell Rekorde. Doch Erhebungen legen nahe, dass die Beteiligung unter schwarzen Amerikanern höher sein könnte. Sie stellen in dem wichtigen Swing State etwa ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung – mehr als in jedem anderen jener Bundesstaaten, die wahlentscheidend sind. Für die Demokratin Kamala Harris ist das eine Herausforderung, es geht schließlich um die Parteibasis. Gleichzeitig gewinnt der Republikaner Donald Trump laut Umfragen bei schwarzen Männern unter 50 an Zuspruch.