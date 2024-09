Ein frustrierter Bürgermeister

Der Bürgermeister von Springfield, Rob Rue, sagte in mehreren Interviews mit US-Medien, die Drohungen seien eine hasserfüllte Reaktion auf die Einwanderung in der Stadt. Die hohe Zahl an Migranten stelle Springfield zwar vor große Herausforderungen. An den Behauptungen über Haustiere sei aber nicht das Geringste dran. "Es ist frustrierend, wenn nationale Politiker auf der nationalen Bühne das, was tatsächlich vor sich geht, falsch darstellen und unsere Gemeinschaft falsch repräsentieren", sagte er der "New York Times".