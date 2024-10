"Spannungen schießen in den Himmel"

"Mit der näher rückenden US-Präsidentschaftswahl schießen die Spannungen in den Himmel", zitierte die "Sun" eine Quelle in Heathrow. "Die Besatzung konnte es nicht riskieren, dass es in 30.000 Fuß Höhe (mehr als 9000 Meter) zu einer richtigen Schlägerei kommt." Am kommenden Dienstag wird in den USA gewählt: Donald Trump tritt für die Republikaner an, die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris für die Demokraten.