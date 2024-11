US-Wahl Harris zum Wahlkampf-Endspurt bei "Saturday Night Live"

Harris stand quasi als Spiegelbild der Schauspielerin Maya Rudolph gegenüber, die in der Show immer wieder in die Rolle der Demokratin schlüpft. "Lache ich wirklich so?", fragte Harris in dem etwa eineinhalb Minuten langen Sketch. Dann nahmen die beiden typische Wahlkampf-Sätze aufs Korn und riefen etwa gleichzeitig "Glaubt an das Versprechen Amerikas".