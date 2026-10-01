Washington - Pentagon-Chef Pete Hegseth hat die umstrittene Umgestaltung des US-Verteidigungsministeriums unter seiner Führung verteidigt - und weitere Veränderungen angekündigt. Vor Militärs in Quantico im US-Bundesstaat Virginia bestätigte er, dass das Pentagon ein Fünftel aller für Admiräle und Generäle vorgesehenen Dienstposten streichen will. US-Medien hatten das bereits vorab berichtet. Gleichzeitig verkündete Hegseth ein neues Projekt zur Erforschung der "Zukunft der Kriegsführung", das unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk geleitet werden soll.