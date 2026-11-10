Vor den Gesprächen überzogen sich beide Seiten erneut mit Angriffen. Russland griff erneut Energieinfrastruktur an. Die Ukraine setzte mit Drohnenangriffen eine der größten russischen Ölraffinerien im Leningrader Gebiet in Brand. Ein Angebot Kiews, Angriffe auf Energieanlagen auszusetzen, hatte Moskau abgelehnt.

Verhandlungsteams haben sich bereits mehrfach getroffen

Die Verhandlungsteams der Ukraine und Russlands sind bereits mehrfach zu Gesprächen zusammengekommen. Die Gespräche gerieten aber im Winter in die Sackgasse und wurden dann lange ausgesetzt, weil die US-Unterhändler Witkoff und Kushner bei den Verhandlungen im Iran-Krieg eingebunden waren.

Zur ukrainischen Delegation gehören neben Auslandsgeheimdienstchef Umjerow der Leiter des Präsidentenbüros, Kyrylo Budanow, der erste Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja, der Vizechef des Militärgeheimdienstes Wadym Skibizkyj und der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija.

Sie treffen auf das von Kremlchef Wladimir Putin bestimmte Verhandlungsteam. Angeführt wird die Delegation von Putin-Berater und Ex-Kulturminister Wladimir Medinski. Ebenso gehören zum Team die Vizeaußenminister Sergej Rjabkow und Michail Galusin sowie der Chef des Militärgeheimdienstes GRU, Juri Kostjukow, und Generalstabsoffizier Juri Schigarlowski.