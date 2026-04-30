US-Truppen: Warum in Ostdeutschland keine US-Truppen stationiert sind

Der Zwei-plus-Vier-Vertrag vom September 1990 sieht vor, dass ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger in den neuen Bundesländern weder stationiert noch dorthin verlegt werden können. Der Aufenthaltsvertrag aus dem Jahre 1954, der den Streitkräften der Vertragspartner Deutschlands ein Recht zum dauerhaften Aufenthalt auf dem Gebiet der Altbundesländer einräumt, gilt demnach grundsätzlich nicht in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Bundesregierung kann im Einzelfall Aufenthalte ausländischer Streitkräfte genehmigen, die keine Stationierung oder Verlegung darstellen.