Halbe Million US-Dollar gespendet

Wenige Stunden vor seinem Debüt hatte Dončić eine halbe Million US-Dollar für den Wiederaufbau nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles gespendet. "Es ist so traurig gewesen, seit meiner Ankunft in LA die Schäden durch die Waldbrände zu sehen und mehr darüber zu erfahren", schrieb er.