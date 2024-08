US-Sängerin: Mariah Carey trauert um gestorbene Mutter und Schwester

Auf Instagram nahmen viele Fans Anteil an Careys Verlust und teilten Beileidsbekundungen unter einem Post der Sängerin über ein Konzert in Las Vegas am 11. August. "Mein Beileid für den Verlust deiner wunderschönen Mutter und Schwester", schrieb eine Userin. "Nichts schmerzt so. Ich denke an euch alle in dieser traurigen Zeit", so eine andere mit Verweis auf ihre eigenen Verlusterfahrungen. "Bleib stark" machte ein User der Sängerin Mut. Die Fans schickten viele Herzen, Schmetterlings- und Friedenstauben-Emojis.