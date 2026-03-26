Treffen mit republikanischem US-Gouverneur Henry McMaster

In Zeiten von Zollkrieg und US-Protektionismus der Trump-Administration stellt sich auch die Frage, wie sich Söder dazu verhalten will. "Wir pflegen unterhalb der Präsidialebene Netzwerke und bauen Partnerschaften aus, insbesondere zu Gouverneuren und Abgeordneten. Das ist auch mit Blick auf die Zukunft sinnvoll", betonte er. Geplant ist unter anderem ein Empfang samt politischer Gespräche mit South Carolinas Gouverneur Henry McMaster - wie der US-Präsident ein Republikaner - in Columbia sowie ein Empfang im Senat und im Repräsentantenhaus.