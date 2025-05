Auch in der Nationalgarde soll die Zahl der Generäle um 20 Prozent gesenkt sowie im Militär ein Postenabbau unter Generälen und Flaggoffizieren um zehn Prozent angestrebt werden, wie Hegseth in einem Video auf der Plattform X sagte. "Weniger Generäle, mehr Soldaten", laute das Motto seiner Pläne, so Hegseth, ohne weitere Details zu der angestrebten Zahl zu nennen.