US-Regierung Trumps Vize fürs Grobe auf Grönland

Nun reist J.D. Vance nach Grönland - ebenjener Insel, auf die sein Chef seit längerem ein Auge geworfen hat. Eigentlich sollte seine Frau ohne ihn reisen, doch dann erklärte er: "Die Aufregung um Ushas Besuch in Grönland an diesem Freitag war so groß - deshalb habe ich beschlossen, dass ich nicht möchte, dass sie den ganzen Spaß allein hat."