US-Regierung Trump nennt Vance oder Rubio als mögliche Nachfolger

Die Angst vor dem Tabubruch

Der US-Präsident sagte in dem NBC-Interview einmal mehr, viele Menschen wollten, dass er noch mal antrete. "Aber soweit ich weiß, ist das nicht erlaubt." Trump sagte außerdem: "Das ist nicht etwas, was ich vorhabe zu tun." Er plane vier großartige Jahre im Amt und wolle "dann an jemanden übergeben, idealerweise an einen großartigen Republikaner, der es weiterführt". Er glaube, vier Jahren seien ausreichend Zeit, "um etwas wirklich Spektakuläres zu tun". Ob Trump damit Gedankenspiele zu einer möglichen dritten Amtszeit komplett ausschließt, ist angesichts seiner vielen anderslautenden Äußerungen in den vergangenen Monaten jedoch offen.