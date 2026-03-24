US-Regierung Drei Baustellen warten auf den neuen US-Heimatschutzminister

Washington - Er ist der Neue im Kabinett von US-Präsident Donald Trump. Markwayne Mullin übernimmt eine der schwierigsten Aufgaben innerhalb der Regierung. Mullin - der am Abend vereidigt werden sollte - verantwortet künftig das für Innere Sicherheit zuständige Heimatschutzministerium, das zuletzt immer häufiger in die Schlagzeilen geraten war. Kürzlich wurde Mullins Vorgängerin Kristi Noem schließlich entlassen. Drei Baustellen warten auf den 48-Jährigen, der bislang Senator des Bundesstaats Oklahoma und vor seiner Zeit in der Politik professioneller MMA-Kampfsportler war, eine Disziplin, bei der Kämpfer im käfigartigen Ring gegeneinander antreten.