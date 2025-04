Bereits zuvor hielt MAGA Inc. solche Abendessen in Mar-a-Lago ab – laut den Portalen "Axios" und "Wired" ebenfalls mit einem Preis von einer Million Dollar pro Platz. Am 24. April soll laut CBS News ein weiteres Dinner stattfinden – zwar in der Hauptstadt Washington, aber zum gleichen Preis. Wer noch tiefer in die Tasche greift, kann sich demnach einen besonderen Status sichern: für 2,5 Millionen Dollar als "Co-Gastgeber", für fünf Millionen als offizieller Gastgeber des Abends.