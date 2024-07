Biden hatte sich kurz zuvor von seinem Privathaus in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware auf den Weg zurück in die US-Hauptstadt gemacht. Der Demokrat hatte sich eine knappe Woche lang in Rehoboth Beach isoliert und hatte seinem Arzt zufolge leichte Corona-Symptome während dieser Zeit. Bereits am Montagabend (Ortszeit) kündigte das Weiße Haus die Rückkehr des 81-Jährigen in die Regierungszentrale für diesen Dienstag an. Am Mittwochabend (Ortszeit) will der Demokrat die Beweggründe für seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen in einer Rede an die Nation erläutern.